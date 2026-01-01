Bugünkü Islamic Coin Fiyatı

Bugünkü Islamic Coin (ISLM) fiyatı $ 0,0101157 olup, son 24 saatte % 12,71 değişim gösterdi. Mevcut ISLM / USD dönüşüm oranı ISLM başına $ 0,0101157 şeklindedir.

Islamic Coin, şu anda piyasa değeri açısından $ 23.738.138 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 2,35B ISLM şeklindedir. Son 24 saat içinde ISLM, $ 0,00994939 (en düşük) ile $ 0,01184828 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,303274 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0059478 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ISLM, son bir saatte -%0,92 ve son 7 günde +%62,99 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Islamic Coin (ISLM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 23,74M$ 23,74M $ 23,74M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 204,87M$ 204,87M $ 204,87M Dolaşım Arzı 2,35B 2,35B 2,35B Toplam Arz 20.252.786.606,40131 20.252.786.606,40131 20.252.786.606,40131

