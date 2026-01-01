BorsaDEX+
Bugünkü canlı Islamic Coin fiyatı 0,0101157 USD. ISLM piyasa değeri ise 23.738.138 USD. ISLM / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

Islamic Coin Fiyatı (ISLM)

1 ISLM / USD Canlı Fiyatı:

$0,0101157
-%13,001D
Islamic Coin (ISLM) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 21:26:30 (UTC+8)

Bugünkü Islamic Coin Fiyatı

Bugünkü Islamic Coin (ISLM) fiyatı $ 0,0101157 olup, son 24 saatte % 12,71 değişim gösterdi. Mevcut ISLM / USD dönüşüm oranı ISLM başına $ 0,0101157 şeklindedir.

Islamic Coin, şu anda piyasa değeri açısından $ 23.738.138 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 2,35B ISLM şeklindedir. Son 24 saat içinde ISLM, $ 0,00994939 (en düşük) ile $ 0,01184828 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,303274 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0059478 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ISLM, son bir saatte -%0,92 ve son 7 günde +%62,99 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Islamic Coin (ISLM) Piyasa Bilgileri

$ 23,74M
--
$ 204,87M
2,35B
20.252.786.606,40131
Şu anki Islamic Coin piyasa değeri $ 23,74M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ISLM arzı 2,35B olup, toplam arzı 20252786606.40131. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 204,87M.

Islamic Coin Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00994939
24 sa Düşük
$ 0,01184828
24 sa Yüksek

$ 0,00994939
$ 0,01184828
$ 0,303274
$ 0,0059478
-%0,92

-%12,71

+%62,99

+%62,99

Islamic Coin (ISLM) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Islamic Coin / USD fiyat değişimi, $ -0,00147336021940592.
Son 30 gün içerisinde, Islamic Coin / USD fiyat değişimi, $ -0,0011279157.
Son 60 gün içerisinde, Islamic Coin / USD fiyat değişimi, $ -0,0040182676.
Son 90 gün içerisinde, Islamic Coin / USD fiyat değişimi, $ -0,009358983657387266.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00147336021940592-%12,71
30 Gün$ -0,0011279157-%11,15
60 Gün$ -0,0040182676-%39,72
90 Gün$ -0,009358983657387266-%48,05

Islamic Coin için Fiyat Tahmini

2030 için Islamic Coin (ISLM) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, ISLM için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için Islamic Coin (ISLM) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra)

2040 yılında Islamic Coin fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

Islamic Coin varlığının 2025 - 2026 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? Islamic Coin Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, ISLM varlığının 2025 - 2026 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

2030 yılında 1 Islamic Coin ne kadar olacak?
Islamic Coin yıllık %5 oranında büyürse, tahmini değeri 2026 yılına kadar yaklaşık --, 2030 yılına kadar -- ve 2035 yılına kadar -- ve 2040 yılına kadar -- değerine ulaşabilir. Bu değerlemeler istikrarlı bir bileşik büyüme senaryosunu göstermektedir, ancak gelecekteki gerçek fiyatlar piyasadaki benimseme düzeyine, düzenleyici gelişmelere ve makroekonomik koşullara bağlı olacaktır. Potansiyel Islamic Coin fiyatları ve beklenen ROI değerinin yıllık ayrıntılı dökümünü görüntülemek için aşağıdaki tam tahmin tablosunu inceleyebilirsiniz.
