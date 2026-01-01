Bugünkü It Coin Fiyatı

Bugünkü It Coin (IT) fiyatı $ 0,00002274 olup, son 24 saatte % 0,52 değişim gösterdi. Mevcut IT / USD dönüşüm oranı IT başına $ 0,00002274 şeklindedir.

It Coin, şu anda piyasa değeri açısından $ 22.159 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 974,40M IT şeklindedir. Son 24 saat içinde IT, $ 0,00002258 (en düşük) ile $ 0,0000239 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00278389 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00002195 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, IT, son bir saatte +%0,46 ve son 7 günde -%17,72 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

It Coin (IT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 22,16K$ 22,16K $ 22,16K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 22,16K$ 22,16K $ 22,16K Dolaşım Arzı 974,40M 974,40M 974,40M Toplam Arz 974.400.902,934242 974.400.902,934242 974.400.902,934242

