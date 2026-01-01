Bugünkü Jack Potts by Virtuals Fiyatı

Bugünkü Jack Potts by Virtuals (JACK) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 1,43 değişim gösterdi. Mevcut JACK / USD dönüşüm oranı JACK başına -- şeklindedir.

Jack Potts by Virtuals, şu anda piyasa değeri açısından $ 22.468 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 576,65M JACK şeklindedir. Son 24 saat içinde JACK, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, JACK, son bir saatte -- ve son 7 günde -%14,48 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Jack Potts by Virtuals (JACK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 22,47K$ 22,47K $ 22,47K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 38,96K$ 38,96K $ 38,96K Dolaşım Arzı 576,65M 576,65M 576,65M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Jack Potts by Virtuals piyasa değeri $ 22,47K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki JACK arzı 576,65M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 38,96K.