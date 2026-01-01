Bugünkü Janitor Fiyatı

Bugünkü Janitor (JANITOR) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 2,01 değişim gösterdi. Mevcut JANITOR / USD dönüşüm oranı JANITOR başına -- şeklindedir.

Janitor, şu anda piyasa değeri açısından $ 364.890 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 900,00M JANITOR şeklindedir. Son 24 saat içinde JANITOR, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01646713 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, JANITOR, son bir saatte +%0,83 ve son 7 günde +%5,78 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Janitor (JANITOR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 364,89K$ 364,89K $ 364,89K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 405,43K$ 405,43K $ 405,43K Dolaşım Arzı 900,00M 900,00M 900,00M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Janitor piyasa değeri $ 364,89K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki JANITOR arzı 900,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 405,43K.