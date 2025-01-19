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Jarvis Synthetic Euro Fiyatı (JEUR)

USD

Jarvis Synthetic Euro (JEUR) Canlı Fiyat Grafiği

$0.940179
$0.940179$0.940179
-0.50%(1D)

Bugünkü Jarvis Synthetic Euro (JEUR) Fiyatı

Bugün için canlı Jarvis Synthetic Euro (JEUR) fiyatı, 0.940179 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. JEUR / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Jarvis Synthetic Euro Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.69K USD
- Gün içindeki Jarvis Synthetic Euro fiyat değişimi -0.56%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında Jarvis Synthetic Euro (JEUR) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Jarvis Synthetic Euro / USD fiyat değişimi, $ -0.0053418236681626.
Son 30 gün içerisinde, Jarvis Synthetic Euro / USD fiyat değişimi, $ -0.0246188691.
Son 60 gün içerisinde, Jarvis Synthetic Euro / USD fiyat değişimi, $ -0.0984750065.
Son 90 gün içerisinde, Jarvis Synthetic Euro / USD fiyat değişimi, $ -0.1500557251079052.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.0053418236681626-0.56%
30 Gün$ -0.0246188691-2.61%
60 Gün$ -0.0984750065-10.47%
90 Gün$ -0.1500557251079052-13.76%

Jarvis Synthetic Euro (JEUR) Fiyat Analizi

En güncel Jarvis Synthetic Euro fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.931735
$ 0.931735$ 0.931735

$ 0.996698
$ 0.996698$ 0.996698

$ 4.01
$ 4.01$ 4.01

+0.07%

-0.56%

-0.57%

Jarvis Synthetic Euro (JEUR) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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$ 1.69K
$ 1.69K$ 1.69K

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Jarvis Synthetic Euro (JEUR) Nedir?

jEUR is a multi-collateralized synthetic token tracking the price of Euro. It is built on the top of UMA and Chainlink.

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Jarvis Synthetic Euro (JEUR) Kaynağı

Resmi Websitesi

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JEUR Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 JEUR / AUD
A$1.51368819
1 JEUR / GBP
0.77094678
1 JEUR / EUR
0.91197363
1 JEUR / USD
$0.940179
1 JEUR / MYR
RM4.2308055
1 JEUR / TRY
33.31054197
1 JEUR / JPY
¥146.92177233
1 JEUR / RUB
96.33074034
1 JEUR / INR
81.40069782
1 JEUR / IDR
Rp15,412.76802576
1 JEUR / PHP
55.04748045
1 JEUR / EGP
￡E.47.21578938
1 JEUR / BRL
R$5.7350919
1 JEUR / CAD
C$1.35385776
1 JEUR / BDT
114.2317485
1 JEUR / NGN
1,464.45101577
1 JEUR / UAH
39.59093769
1 JEUR / VES
Bs50.769666
1 JEUR / PKR
Rs262.10310162
1 JEUR / KZT
499.02820962
1 JEUR / THB
฿32.33275581
1 JEUR / TWD
NT$30.92248731
1 JEUR / CHF
Fr0.85556289
1 JEUR / HKD
HK$7.31459262
1 JEUR / MAD
.د.م9.43939716