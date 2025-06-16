Jatevo (JTVO) Nedir?

JATEVO (Jatayu Vortex) is a decentralized AI cloud platform offering ultra-fast inference for large language models (LLMs) like DeepSeek and Llama 4, running on high-performance hardware including NVIDIA GB200, SN40L RDU, and Cerebras WSE-3. Its core innovation is the Jatevo Chainlets, a RAG-based multi-agent system for enterprise-scale intelligent document processing. $JTVO serves as the native utility token, used to access compute resources, LLM inference, and related services within the platform. Inspired by the mythical Jatayu, JATEVO aims to provide scalable, secure, and efficient decentralized AI infrastructure.

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Jatevo (JTVO) Token Ekonomisi

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