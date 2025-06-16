Jatevo Fiyatı (JTVO)
Bugün için canlı Jatevo (JTVO) fiyatı, 0.00508925 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 5.06M USD. JTVO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Jatevo Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Jatevo fiyat değişimi +2.91%
- Dolaşımdaki arz: 999.98M USD.
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Gün içerisinde, Jatevo / USD fiyat değişimi, $ +0.00014377.
Son 30 gün içerisinde, Jatevo / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Jatevo / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Jatevo / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00014377
|+2.91%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Jatevo fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-2.02%
+2.91%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
JATEVO (Jatayu Vortex) is a decentralized AI cloud platform offering ultra-fast inference for large language models (LLMs) like DeepSeek and Llama 4, running on high-performance hardware including NVIDIA GB200, SN40L RDU, and Cerebras WSE-3. Its core innovation is the Jatevo Chainlets, a RAG-based multi-agent system for enterprise-scale intelligent document processing. $JTVO serves as the native utility token, used to access compute resources, LLM inference, and related services within the platform. Inspired by the mythical Jatayu, JATEVO aims to provide scalable, secure, and efficient decentralized AI infrastructure.
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|1 JTVO / VND
₫133.92361375
|1 JTVO / AUD
A$0.007837445
|1 JTVO / GBP
￡0.0037151525
|1 JTVO / EUR
€0.004376755
|1 JTVO / USD
$0.00508925
|1 JTVO / MYR
RM0.02157842
|1 JTVO / TRY
₺0.20072002
|1 JTVO / JPY
¥0.7342260975
|1 JTVO / RUB
₽0.4051551925
|1 JTVO / INR
₹0.4386424575
|1 JTVO / IDR
Rp83.43031452
|1 JTVO / KRW
₩6.95252621
|1 JTVO / PHP
₱0.2869828075
|1 JTVO / EGP
￡E.0.253342865
|1 JTVO / BRL
R$0.028194445
|1 JTVO / CAD
C$0.0068704875
|1 JTVO / BDT
৳0.6203286825
|1 JTVO / NGN
₦7.8537306
|1 JTVO / UAH
₴0.2105422725
|1 JTVO / VES
Bs0.508925
|1 JTVO / PKR
Rs1.4392399
|1 JTVO / KZT
₸2.603151375
|1 JTVO / THB
฿0.1650443775
|1 JTVO / TWD
NT$0.150743585
|1 JTVO / AED
د.إ0.0186775475
|1 JTVO / CHF
Fr0.0041222925
|1 JTVO / HKD
HK$0.03989972
|1 JTVO / MAD
.د.م0.04641396
|1 JTVO / MXN
$0.09649218