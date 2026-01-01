Bugünkü Javlis Fiyatı

Bugünkü Javlis (JAVLIS) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 2,57 değişim gösterdi. Mevcut JAVLIS / USD dönüşüm oranı JAVLIS başına -- şeklindedir.

Javlis, şu anda piyasa değeri açısından $ 164.308 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 904,48M JAVLIS şeklindedir. Son 24 saat içinde JAVLIS, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00133477 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, JAVLIS, son bir saatte +%0,87 ve son 7 günde -%5,03 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Javlis (JAVLIS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 164,31K$ 164,31K $ 164,31K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 164,31K$ 164,31K $ 164,31K Dolaşım Arzı 904,48M 904,48M 904,48M Toplam Arz 904.484.377,8697357 904.484.377,8697357 904.484.377,8697357

