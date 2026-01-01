Bugünkü Jeeteroo Fiyatı

Bugünkü Jeeteroo (JEET) fiyatı $ 0,00019969 olup, son 24 saatte % 1,85 değişim gösterdi. Mevcut JEET / USD dönüşüm oranı JEET başına $ 0,00019969 şeklindedir.

Jeeteroo, şu anda piyasa değeri açısından $ 62.103 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 310,99M JEET şeklindedir. Son 24 saat içinde JEET, $ 0,00019727 (en düşük) ile $ 0,00020376 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00139124 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00017543 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, JEET, son bir saatte -%0,81 ve son 7 günde +%1,40 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Jeeteroo (JEET) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 62,10K$ 62,10K $ 62,10K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 199,57K$ 199,57K $ 199,57K Dolaşım Arzı 310,99M 310,99M 310,99M Toplam Arz 999.390.795,0 999.390.795,0 999.390.795,0

Şu anki Jeeteroo piyasa değeri $ 62,10K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki JEET arzı 310,99M olup, toplam arzı 999390795.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 199,57K.