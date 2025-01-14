Jesus Coin Fiyatı (JESUS)
Bugün için canlı Jesus Coin (JESUS) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 9.90M USD. JESUS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Jesus Coin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 61.13K USD
- Gün içindeki Jesus Coin fiyat değişimi -4.60%
- Dolaşımdaki arz: 156.53T USD.
MEXC'deki JESUS / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, JESUS fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Jesus Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Jesus Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Jesus Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Jesus Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-4.60%
|30 Gün
|$ 0
|-47.30%
|60 Gün
|$ 0
|-67.10%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Jesus Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.26%
-4.60%
-13.85%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
**What is Jesus Coin?** Jesus Coin was launched to transform the memecoin market with a unique narrative as the only cryptocurrency that encourages generosity. Jesus Coin is building a native transaction network on top of Ethereum to power decentralized, charitable, applications and organizations. **What makes your project unique?** Jesus Coin is an ERC-20 that revolutionizes generosity through open-source smart contracts and opens the door for decentralized governance within charitable organizations. **History of your project.** Jesus Coin was conceived by [Maker Lee](https://twitter.com/0xmakerlee), after seeing a need for innovation within the non-profit world. On April 25, 2023, $JESUS conducted a fundraising sale and was the number one trending coin on [PinkSale.finance](https://pinksale.finance/) (a presale platform.) Within 24 hours, Jesus Coin attracted over 600 holders who contributed to over $2m in trading volume on [UniSwap.](https://app.uniswap.org/#/swap?outputCurrency=0xba386a4ca26b85fd057ab1ef86e3dc7bdeb5ce70) **What’s next for your project?** Jesus Coin is building a decentralized app to facilitate charitable giving throughout non-profit organizations and is actively looking for new partnerships in the web2 and web3 ecosystems. **What can your token be used for?** Jesus Coin (JESUS) can be used as a currency and as governance within the Jesus Coin network. Because the supply of JESUS is set at 777 trillion, JESUS can also be used as a store of value.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 JESUS / AUD
A$--
|1 JESUS / GBP
￡--
|1 JESUS / EUR
€--
|1 JESUS / USD
$--
|1 JESUS / MYR
RM--
|1 JESUS / TRY
₺--
|1 JESUS / JPY
¥--
|1 JESUS / RUB
₽--
|1 JESUS / INR
₹--
|1 JESUS / IDR
Rp--
|1 JESUS / PHP
₱--
|1 JESUS / EGP
￡E.--
|1 JESUS / BRL
R$--
|1 JESUS / CAD
C$--
|1 JESUS / BDT
৳--
|1 JESUS / NGN
₦--
|1 JESUS / UAH
₴--
|1 JESUS / VES
Bs--
|1 JESUS / PKR
Rs--
|1 JESUS / KZT
₸--
|1 JESUS / THB
฿--
|1 JESUS / TWD
NT$--
|1 JESUS / CHF
Fr--
|1 JESUS / HKD
HK$--
|1 JESUS / MAD
.د.م--