JETT CRYPTO Logosu

JETT CRYPTO Fiyatı (JETT)

USD

JETT CRYPTO (JETT) Canlı Fiyat Grafiği

$0.537933
$0.537933$0.537933
-0.80%(1D)

Bugünkü JETT CRYPTO (JETT) Fiyatı

Bugün için canlı JETT CRYPTO (JETT) fiyatı, 0.53781 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 37.70M USD. JETT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
JETT CRYPTO Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 194.21K USD
- Gün içindeki JETT CRYPTO fiyat değişimi -0.88%
- Dolaşımdaki arz: 70.00M USD.

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USD Bazında JETT CRYPTO (JETT) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, JETT CRYPTO / USD fiyat değişimi, $ -0.004829012646441.
Son 30 gün içerisinde, JETT CRYPTO / USD fiyat değişimi, $ +0.0746919670.
Son 60 gün içerisinde, JETT CRYPTO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, JETT CRYPTO / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.004829012646441-0.88%
30 Gün$ +0.0746919670+13.89%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

JETT CRYPTO (JETT) Fiyat Analizi

En güncel JETT CRYPTO fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.515622
$ 0.515622$ 0.515622

$ 0.549383
$ 0.549383$ 0.549383

$ 0.726345
$ 0.726345$ 0.726345

+0.41%

-0.88%

+8.23%

JETT CRYPTO (JETT) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 37.70M
$ 37.70M$ 37.70M

$ 194.21K
$ 194.21K$ 194.21K

70.00M
70.00M 70.00M

JETT CRYPTO (JETT) Nedir?

Jett is a cutting-edge cryptocurrency designed to decentralize finance and empower users with greater control over their financial future. The primary objective of launching Jett Coin is to support and advance space exploration efforts. Decentralization: Our mission is to decentralize financial systems, breaking down barriers and providing equal access to financial opportunities for everyone.

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JETT CRYPTO (JETT) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

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JETT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 JETT / AUD
A$0.8658741
1 JETT / GBP
0.4356261
1 JETT / EUR
0.5216757
1 JETT / USD
$0.53781
1 JETT / MYR
RM2.4255231
1 JETT / TRY
19.0814988
1 JETT / JPY
¥84.6244035
1 JETT / RUB
55.2008184
1 JETT / INR
46.6657737
1 JETT / IDR
Rp8,816.5559664
1 JETT / PHP
31.5318003
1 JETT / EGP
￡E.27.1378926
1 JETT / BRL
R$3.2752629
1 JETT / CAD
C$0.7690683
1 JETT / BDT
65.3708055
1 JETT / NGN
833.8098678
1 JETT / UAH
22.803144
1 JETT / VES
Bs28.50393
1 JETT / PKR
Rs149.887647
1 JETT / KZT
285.6093786
1 JETT / THB
฿18.662007
1 JETT / TWD
NT$17.7961329
1 JETT / CHF
Fr0.4894071
1 JETT / HKD
HK$4.1841618
1 JETT / MAD
.د.م5.4265029