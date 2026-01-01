Bugünkü Jingle Fiyatı

Bugünkü Jingle (JINGLE) fiyatı $ 0,00000615 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut JINGLE / USD dönüşüm oranı JINGLE başına $ 0,00000615 şeklindedir.

Jingle, şu anda piyasa değeri açısından $ 6.135,49 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 998,12M JINGLE şeklindedir. Son 24 saat içinde JINGLE, $ 0,00000607 (en düşük) ile $ 0,00000617 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01915846 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000607 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, JINGLE, son bir saatte -- ve son 7 günde -%10,64 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Jingle (JINGLE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,14K$ 6,14K $ 6,14K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,14K$ 6,14K $ 6,14K Dolaşım Arzı 998,12M 998,12M 998,12M Toplam Arz 998.124.188,735386 998.124.188,735386 998.124.188,735386

Şu anki Jingle piyasa değeri $ 6,14K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki JINGLE arzı 998,12M olup, toplam arzı 998124188.735386. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,14K.