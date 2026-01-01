Bugünkü JobIess Fiyatı

Bugünkü JobIess (JOBIESS) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 1,26 değişim gösterdi. Mevcut JOBIESS / USD dönüşüm oranı JOBIESS başına -- şeklindedir.

JobIess, şu anda piyasa değeri açısından $ 328.465 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B JOBIESS şeklindedir. Son 24 saat içinde JOBIESS, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01618855 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, JOBIESS, son bir saatte -%0,60 ve son 7 günde -%5,49 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

JobIess (JOBIESS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 328,47K$ 328,47K $ 328,47K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 328,47K$ 328,47K $ 328,47K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

