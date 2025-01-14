JumpToken Fiyatı (JMPT)
Bugün için canlı JumpToken (JMPT) fiyatı, 1.091 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 15.46M USD. JMPT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
JumpToken Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 25.27K USD
- Gün içindeki JumpToken fiyat değişimi -1.29%
- Dolaşımdaki arz: 14.17M USD.
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Gün içerisinde, JumpToken / USD fiyat değişimi, $ -0.014354184487769.
Son 30 gün içerisinde, JumpToken / USD fiyat değişimi, $ -0.0625992889.
Son 60 gün içerisinde, JumpToken / USD fiyat değişimi, $ +0.0070414231.
Son 90 gün içerisinde, JumpToken / USD fiyat değişimi, $ -0.003802790892617.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.014354184487769
|-1.29%
|30 Gün
|$ -0.0625992889
|-5.73%
|60 Gün
|$ +0.0070414231
|+0.65%
|90 Gün
|$ -0.003802790892617
|-0.34%
En güncel JumpToken fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.68%
-1.29%
-7.19%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
JumpToken (JMPT) is a crypto token created to fuel JumpTask – a gig economy-based marketplace that allows companies and organizations to make the most out of the collective skills possessed by a globally dispersed workforce. Using smart contract templates and crypto payments, JumpTask will revolutionize the industry of remote freelancing by decentralizing it and boosting its accessibility to everyone, including the unbanked. JumpToken (JMPT) is a utility token based on the Binance Smart Chain (BSC) technology which includes an open-source, blockchain-based distributed computing platform with cryptographically secure smart contracts stored in the BSC blockchain and fully capable of enforcing performance.
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|1 JMPT / AUD
A$1.75651
|1 JMPT / GBP
￡0.88371
|1 JMPT / EUR
€1.05827
|1 JMPT / USD
$1.091
|1 JMPT / MYR
RM4.92041
|1 JMPT / TRY
₺38.70868
|1 JMPT / JPY
¥171.66885
|1 JMPT / RUB
₽111.98024
|1 JMPT / INR
₹94.66607
|1 JMPT / IDR
Rp17,885.24304
|1 JMPT / PHP
₱63.96533
|1 JMPT / EGP
￡E.55.05186
|1 JMPT / BRL
R$6.64419
|1 JMPT / CAD
C$1.56013
|1 JMPT / BDT
৳132.61105
|1 JMPT / NGN
₦1,691.46458
|1 JMPT / UAH
₴46.2584
|1 JMPT / VES
Bs57.823
|1 JMPT / PKR
Rs304.0617
|1 JMPT / KZT
₸579.38646
|1 JMPT / THB
฿37.8577
|1 JMPT / TWD
NT$36.10119
|1 JMPT / CHF
Fr0.99281
|1 JMPT / HKD
HK$8.48798
|1 JMPT / MAD
.د.م11.00819