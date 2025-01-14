Jupiter Staked SOL Logosu

Jupiter Staked SOL Fiyatı (JUPSOL)

USD

Jupiter Staked SOL (JUPSOL) Canlı Fiyat Grafiği

$195.55
$195.55$195.55
-2.40%(1D)

Bugünkü Jupiter Staked SOL (JUPSOL) Fiyatı

Bugün için canlı Jupiter Staked SOL (JUPSOL) fiyatı, 195.5 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 700.27M USD. JUPSOL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Jupiter Staked SOL Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 24.97M USD
- Gün içindeki Jupiter Staked SOL fiyat değişimi -2.51%
- Dolaşımdaki arz: 3.58M USD.

MEXC'deki JUPSOL / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, JUPSOL fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Jupiter Staked SOL (JUPSOL) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Jupiter Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ -5.0517898120919.
Son 30 gün içerisinde, Jupiter Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ -29.9981456000.
Son 60 gün içerisinde, Jupiter Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ -25.9778836000.
Son 90 gün içerisinde, Jupiter Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ +35.1649455701664.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -5.0517898120919-2.51%
30 Gün$ -29.9981456000-15.34%
60 Gün$ -25.9778836000-13.28%
90 Gün$ +35.1649455701664+21.93%

Jupiter Staked SOL (JUPSOL) Fiyat Analizi

En güncel Jupiter Staked SOL fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 185.68
$ 185.68$ 185.68

$ 205.26
$ 205.26$ 205.26

$ 278.51
$ 278.51$ 278.51

+1.84%

-2.51%

-16.28%

Jupiter Staked SOL (JUPSOL) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 700.27M
$ 700.27M$ 700.27M

$ 24.97M
$ 24.97M$ 24.97M

3.58M
3.58M 3.58M

Jupiter Staked SOL (JUPSOL) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Jupiter Staked SOL (JUPSOL) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

JUPSOL Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 JUPSOL / AUD
A$314.755
1 JUPSOL / GBP
158.355
1 JUPSOL / EUR
189.635
1 JUPSOL / USD
$195.5
1 JUPSOL / MYR
RM881.705
1 JUPSOL / TRY
6,936.34
1 JUPSOL / JPY
¥30,761.925
1 JUPSOL / RUB
20,066.12
1 JUPSOL / INR
16,963.535
1 JUPSOL / IDR
Rp3,204,917.52
1 JUPSOL / PHP
11,462.165
1 JUPSOL / EGP
￡E.9,864.93
1 JUPSOL / BRL
R$1,190.595
1 JUPSOL / CAD
C$279.565
1 JUPSOL / BDT
23,763.025
1 JUPSOL / NGN
303,099.29
1 JUPSOL / UAH
8,289.2
1 JUPSOL / VES
Bs10,361.5
1 JUPSOL / PKR
Rs54,485.85
1 JUPSOL / KZT
103,822.23
1 JUPSOL / THB
฿6,783.85
1 JUPSOL / TWD
NT$6,469.095
1 JUPSOL / CHF
Fr177.905
1 JUPSOL / HKD
HK$1,520.99
1 JUPSOL / MAD
.د.م1,972.595