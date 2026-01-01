Bugünkü just a little guy Fiyatı

Bugünkü just a little guy (LITTLEGUY) fiyatı $ 0,00005262 olup, son 24 saatte % 1,41 değişim gösterdi. Mevcut LITTLEGUY / USD dönüşüm oranı LITTLEGUY başına $ 0,00005262 şeklindedir.

just a little guy, şu anda piyasa değeri açısından $ 52.616 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,87M LITTLEGUY şeklindedir. Son 24 saat içinde LITTLEGUY, $ 0,0000514 (en düşük) ile $ 0,00005262 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0091738 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00003806 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LITTLEGUY, son bir saatte +%1,87 ve son 7 günde -%0,32 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

just a little guy (LITTLEGUY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 52,62K$ 52,62K $ 52,62K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 52,62K$ 52,62K $ 52,62K Dolaşım Arzı 999,87M 999,87M 999,87M Toplam Arz 999.870.444,486807 999.870.444,486807 999.870.444,486807

Şu anki just a little guy piyasa değeri $ 52,62K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LITTLEGUY arzı 999,87M olup, toplam arzı 999870444.486807. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 52,62K.