Bugünkü just a shitcoin Fiyatı

Bugünkü just a shitcoin (SHITCOIN) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 10,41 değişim gösterdi. Mevcut SHITCOIN / USD dönüşüm oranı SHITCOIN başına -- şeklindedir.

just a shitcoin, şu anda piyasa değeri açısından $ 320.386 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 965,18M SHITCOIN şeklindedir. Son 24 saat içinde SHITCOIN, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00376806 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SHITCOIN, son bir saatte -%1,82 ve son 7 günde +%34,34 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

just a shitcoin (SHITCOIN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 320,39K$ 320,39K $ 320,39K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 320,39K$ 320,39K $ 320,39K Dolaşım Arzı 965,18M 965,18M 965,18M Toplam Arz 965.175.324,264749 965.175.324,264749 965.175.324,264749

Şu anki just a shitcoin piyasa değeri $ 320,39K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SHITCOIN arzı 965,18M olup, toplam arzı 965175324.264749. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 320,39K.