Bugünkü just buy 1bnb Fiyatı

Bugünkü just buy 1bnb (1BNB) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,24 değişim gösterdi. Mevcut 1BNB / USD dönüşüm oranı 1BNB başına -- şeklindedir.

just buy 1bnb, şu anda piyasa değeri açısından $ 49.805 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B 1BNB şeklindedir. Son 24 saat içinde 1BNB, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00437486 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, 1BNB, son bir saatte -%0,05 ve son 7 günde -%8,12 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

just buy 1bnb (1BNB) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 49,81K$ 49,81K $ 49,81K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 49,81K$ 49,81K $ 49,81K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki just buy 1bnb piyasa değeri $ 49,81K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki 1BNB arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 49,81K.