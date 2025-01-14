Kakaxa Fiyatı (KAKAXA)
Bugün için canlı Kakaxa (KAKAXA) fiyatı, 0.00162357 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 161.41K USD. KAKAXA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Kakaxa Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 129.89 USD
- Gün içindeki Kakaxa fiyat değişimi +6.07%
- Dolaşımdaki arz: 99.42M USD.
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Gün içerisinde, Kakaxa / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Kakaxa / USD fiyat değişimi, $ -0.0006970763.
Son 60 gün içerisinde, Kakaxa / USD fiyat değişimi, $ -0.0008742354.
Son 90 gün içerisinde, Kakaxa / USD fiyat değişimi, $ -0.004158775486181319.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+6.07%
|30 Gün
|$ -0.0006970763
|-42.93%
|60 Gün
|$ -0.0008742354
|-53.84%
|90 Gün
|$ -0.004158775486181319
|-71.92%
En güncel Kakaxa fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
+6.07%
-12.21%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
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|1 KAKAXA / AUD
A$0.0026139477
|1 KAKAXA / GBP
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|1 KAKAXA / EUR
€0.0015748629
|1 KAKAXA / USD
$0.00162357
|1 KAKAXA / MYR
RM0.007306065
|1 KAKAXA / TRY
₺0.0576204993
|1 KAKAXA / JPY
¥0.2560694604
|1 KAKAXA / RUB
₽0.1676336025
|1 KAKAXA / INR
₹0.1405199835
|1 KAKAXA / IDR
Rp26.6158973808
|1 KAKAXA / PHP
₱0.0954009732
|1 KAKAXA / EGP
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|1 KAKAXA / BRL
R$0.0098550699
|1 KAKAXA / CAD
C$0.0023217051
|1 KAKAXA / BDT
৳0.1974748191
|1 KAKAXA / NGN
₦2.5210632603
|1 KAKAXA / UAH
₴0.0686932467
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Bs0.08604921
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Fr0.0014774487
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.د.م0.0163493499