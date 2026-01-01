Bugünkü KAME Fiyatı

Bugünkü KAME (KAME) fiyatı $ 0,00000938 olup, son 24 saatte % 2,56 değişim gösterdi. Mevcut KAME / USD dönüşüm oranı KAME başına $ 0,00000938 şeklindedir.

KAME, şu anda piyasa değeri açısından $ 8.915,29 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 950,00M KAME şeklindedir. Son 24 saat içinde KAME, $ 0,00000913 (en düşük) ile $ 0,00000956 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00012999 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000844 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KAME, son bir saatte -%1,85 ve son 7 günde -%19,20 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

KAME (KAME) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 8,92K$ 8,92K $ 8,92K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 9,38K$ 9,38K $ 9,38K Dolaşım Arzı 950,00M 950,00M 950,00M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

