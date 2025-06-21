KAP Games Fiyatı (KAP)
Bugün için canlı KAP Games (KAP) fiyatı, 0,00085274 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 108,21K USD. KAP / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
KAP Games Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki KAP Games fiyat değişimi -%8,17
- Dolaşımdaki arz: 127,13M USD.
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Gün içerisinde, KAP Games / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, KAP Games / USD fiyat değişimi, $ -0,0005026017.
Son 60 gün içerisinde, KAP Games / USD fiyat değişimi, $ -0,0006673289.
Son 90 gün içerisinde, KAP Games / USD fiyat değişimi, $ -0,00731257800507767.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%8,17
|30 Gün
|$ -0,0005026017
|-%58,93
|60 Gün
|$ -0,0006673289
|-%78,25
|90 Gün
|$ -0,00731257800507767
|-%89,55
En güncel KAP Games fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%1,75
-%8,17
-%19,04
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the KAP Games? KAP Games is a web3 gaming publisher, studio, and distributor specializing in browser and mobile-native experiences. Utilizing emerging technologies to unlock the next generation of gaming, KAP curates gaming ecosystems where diverse games, innovative projects, and vibrant communities collide. Play 100+ web3 games for free & earn NFTs while you do it at www.kap.gg KAP Games Highlights: * 100+ listed games on www.kap.gg * KAP Studios' massively multiplayer pirate adventure game launching Q4 2023, www.capnco.gg * KAP Co-grants is a multi-chain industry-wide initiative working with all major gaming chains to accelerate web3 development for web2 studios * Support and investment from Solana, Polygon, NEAR, Algorand, YGG and other key web3 gaming leaders KAP Token Utility: * Currency for all of KAP Studios' first-party games * Most in-app purchases can be bought using $KAP at a 10% discount * Smart contract governance of key treasury and staking contracts * Liquidity staking at www.staking.kap.gg
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|1 KAP / AUD
A$0,0013132196
|1 KAP / GBP
￡0,0006310276
|1 KAP / EUR
€0,0007333564
|1 KAP / USD
$0,00085274
|1 KAP / MYR
RM0,003624145
|1 KAP / TRY
₺0,0338281958
|1 KAP / JPY
¥0,1245938414
|1 KAP / RUB
₽0,0668633434
|1 KAP / INR
₹0,073847284
|1 KAP / IDR
Rp13,9793420256
|1 KAP / KRW
₩1,1713407188
|1 KAP / PHP
₱0,048776728
|1 KAP / EGP
￡E.0,0431571714
|1 KAP / BRL
R$0,0046985974
|1 KAP / CAD
C$0,0011682538
|1 KAP / BDT
৳0,1043412664
|1 KAP / NGN
₦1,3220710412
|1 KAP / UAH
₴0,0355677854
|1 KAP / VES
Bs0,08697948
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Rs0,2421099408
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₸0,4457527802
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฿0,0278931254
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