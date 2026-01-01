Bugünkü KAREN ONCHAIN Fiyatı

Bugünkü KAREN ONCHAIN (KAREN) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,35 değişim gösterdi. Mevcut KAREN / USD dönüşüm oranı KAREN başına -- şeklindedir.

KAREN ONCHAIN, şu anda piyasa değeri açısından $ 39.437 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 93,96B KAREN şeklindedir. Son 24 saat içinde KAREN, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KAREN, son bir saatte +%0,12 ve son 7 günde +%0,45 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

KAREN ONCHAIN (KAREN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 39,44K$ 39,44K $ 39,44K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 41,97K$ 41,97K $ 41,97K Dolaşım Arzı 93,96B 93,96B 93,96B Toplam Arz 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0

Şu anki KAREN ONCHAIN piyasa değeri $ 39,44K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KAREN arzı 93,96B olup, toplam arzı 100000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 41,97K.