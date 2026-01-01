Bugünkü Karum Fiyatı

Bugünkü Karum (KARUM) fiyatı $ 0,02624096 olup, son 24 saatte % 15,80 değişim gösterdi. Mevcut KARUM / USD dönüşüm oranı KARUM başına $ 0,02624096 şeklindedir.

Karum, şu anda piyasa değeri açısından $ 385.742 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 14,70M KARUM şeklindedir. Son 24 saat içinde KARUM, $ 0,02124515 (en düşük) ile $ 0,03210678 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,475405 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,02124515 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KARUM, son bir saatte +%14,09 ve son 7 günde -%32,57 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Karum (KARUM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 385,74K$ 385,74K $ 385,74K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 551,06K$ 551,06K $ 551,06K Dolaşım Arzı 14,70M 14,70M 14,70M Toplam Arz 21.000.000,0 21.000.000,0 21.000.000,0

Şu anki Karum piyasa değeri $ 385,74K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KARUM arzı 14,70M olup, toplam arzı 21000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 551,06K.