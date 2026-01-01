BorsaDEX+
Bugünkü canlı Kava Lend fiyatı 0,0025358 USD. HARD piyasa değeri ise 341.805 USD. HARD / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.Bugünkü canlı Kava Lend fiyatı 0,0025358 USD. HARD piyasa değeri ise 341.805 USD. HARD / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

HARD Hakkında Daha Fazla Bilgi

HARD Fiyat Bilgileri

HARD Nedir

HARD Resmi Websitesi

HARD Token Ekonomisi

HARD Fiyat Tahmini

Kava Lend Fiyatı (HARD)

1 HARD / USD Canlı Fiyatı:

$0,0025358
$0,0025358$0,0025358
+%2,801D
Kava Lend (HARD) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 22:01:01 (UTC+8)

Bugünkü Kava Lend Fiyatı

Bugünkü Kava Lend (HARD) fiyatı $ 0,0025358 olup, son 24 saatte % 2,83 değişim gösterdi. Mevcut HARD / USD dönüşüm oranı HARD başına $ 0,0025358 şeklindedir.

Kava Lend, şu anda piyasa değeri açısından $ 341.805 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 134,79M HARD şeklindedir. Son 24 saat içinde HARD, $ 0,00240466 (en düşük) ile $ 0,00290303 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 2,97 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00206758 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HARD, son bir saatte +%3,10 ve son 7 günde +%12,53 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Kava Lend (HARD) Piyasa Bilgileri

$ 341,81K
$ 341,81K$ 341,81K

--
----

$ 507,16K
$ 507,16K$ 507,16K

134,79M
134,79M 134,79M

200.000.000,0
200.000.000,0 200.000.000,0

Şu anki Kava Lend piyasa değeri $ 341,81K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HARD arzı 134,79M olup, toplam arzı 200000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 507,16K.

Kava Lend Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00240466
$ 0,00240466$ 0,00240466
24 sa Düşük
$ 0,00290303
$ 0,00290303$ 0,00290303
24 sa Yüksek

$ 0,00240466
$ 0,00240466$ 0,00240466

$ 0,00290303
$ 0,00290303$ 0,00290303

$ 2,97
$ 2,97$ 2,97

$ 0,00206758
$ 0,00206758$ 0,00206758

+%3,10

+%2,83

+%12,53

+%12,53

Kava Lend (HARD) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Kava Lend / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Kava Lend / USD fiyat değişimi, $ -0,0010160045.
Son 60 gün içerisinde, Kava Lend / USD fiyat değişimi, $ -0,0012269141.
Son 90 gün içerisinde, Kava Lend / USD fiyat değişimi, $ -0,0007188550158143355.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%2,83
30 Gün$ -0,0010160045-%40,06
60 Gün$ -0,0012269141-%48,38
90 Gün$ -0,0007188550158143355-%22,08

Kava Lend için Fiyat Tahmini

2030 için Kava Lend (HARD) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, HARD için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için Kava Lend (HARD) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra)

2040 yılında Kava Lend fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

Kava Lend varlığının 2025 - 2026 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? Kava Lend Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, HARD varlığının 2025 - 2026 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

Kava Lend (HARD) Kaynağı

Resmi Websitesi

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Kava Lend Hakkında Diğer Sorular

2030 yılında 1 Kava Lend ne kadar olacak?
Kava Lend yıllık %5 oranında büyürse, tahmini değeri 2026 yılına kadar yaklaşık --, 2030 yılına kadar -- ve 2035 yılına kadar -- ve 2040 yılına kadar -- değerine ulaşabilir. Bu değerlemeler istikrarlı bir bileşik büyüme senaryosunu göstermektedir, ancak gelecekteki gerçek fiyatlar piyasadaki benimseme düzeyine, düzenleyici gelişmelere ve makroekonomik koşullara bağlı olacaktır. Potansiyel Kava Lend fiyatları ve beklenen ROI değerinin yıllık ayrıntılı dökümünü görüntülemek için aşağıdaki tam tahmin tablosunu inceleyebilirsiniz.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 22:01:01 (UTC+8)

