Bugünkü Kava Lend Fiyatı

Bugünkü Kava Lend (HARD) fiyatı $ 0,0025358 olup, son 24 saatte % 2,83 değişim gösterdi. Mevcut HARD / USD dönüşüm oranı HARD başına $ 0,0025358 şeklindedir.

Kava Lend, şu anda piyasa değeri açısından $ 341.805 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 134,79M HARD şeklindedir. Son 24 saat içinde HARD, $ 0,00240466 (en düşük) ile $ 0,00290303 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 2,97 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00206758 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HARD, son bir saatte +%3,10 ve son 7 günde +%12,53 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Kava Lend (HARD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 341,81K$ 341,81K $ 341,81K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 507,16K$ 507,16K $ 507,16K Dolaşım Arzı 134,79M 134,79M 134,79M Toplam Arz 200.000.000,0 200.000.000,0 200.000.000,0

Şu anki Kava Lend piyasa değeri $ 341,81K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HARD arzı 134,79M olup, toplam arzı 200000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 507,16K.