Bugünkü kazonomics Fiyatı

Bugünkü kazonomics (KAZONOMICS) fiyatı $ 0,00096676 olup, son 24 saatte % 2,16 değişim gösterdi. Mevcut KAZONOMICS / USD dönüşüm oranı KAZONOMICS başına $ 0,00096676 şeklindedir.

kazonomics, şu anda piyasa değeri açısından $ 966.762 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B KAZONOMICS şeklindedir. Son 24 saat içinde KAZONOMICS, $ 0,00094859 (en düşük) ile $ 0,00103786 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,052015 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00026666 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KAZONOMICS, son bir saatte +%0,13 ve son 7 günde +%3,60 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

kazonomics (KAZONOMICS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 966,76K$ 966,76K $ 966,76K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 966,76K$ 966,76K $ 966,76K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki kazonomics piyasa değeri $ 966,76K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KAZONOMICS arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 966,76K.