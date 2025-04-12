KEI Stablecoin Logosu

KEI Stablecoin Fiyatı (KEI)

USD

KEI Stablecoin (KEI) Canlı Fiyat Grafiği

$1.003
$1.003$1.003
-0.80%(1D)

Bugünkü KEI Stablecoin (KEI) Fiyatı

Bugün için canlı KEI Stablecoin (KEI) fiyatı, 1.003 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.18M USD. KEI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
KEI Stablecoin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki KEI Stablecoin fiyat değişimi -0.82%
- Dolaşımdaki arz: 1.18M USD.

MEXC'deki KEI / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, KEI fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında KEI Stablecoin (KEI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, KEI Stablecoin / USD fiyat değişimi, $ -0.008297522511982.
Son 30 gün içerisinde, KEI Stablecoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, KEI Stablecoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, KEI Stablecoin / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.008297522511982-0.82%
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

KEI Stablecoin (KEI) Fiyat Analizi

En güncel KEI Stablecoin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.982429
$ 0.982429$ 0.982429

$ 1.026
$ 1.026$ 1.026

$ 1.052
$ 1.052$ 1.052

+0.32%

-0.82%

-0.42%

KEI Stablecoin (KEI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1.18M
$ 1.18M$ 1.18M

--
----

1.18M
1.18M 1.18M

KEI Stablecoin (KEI) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

KEI Stablecoin (KEI) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: KEI Stablecoin (KEI) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

KEI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 KEI / VND
25,717.923
1 KEI / AUD
A$1.59477
1 KEI / GBP
0.76228
1 KEI / EUR
0.88264
1 KEI / USD
$1.003
1 KEI / MYR
RM4.43326
1 KEI / TRY
38.17418
1 KEI / JPY
¥144.50221
1 KEI / RUB
83.47969
1 KEI / INR
86.34827
1 KEI / IDR
Rp16,999.99745
1 KEI / KRW
1,424.71135
1 KEI / PHP
57.14091
1 KEI / EGP
￡E.51.48399
1 KEI / BRL
R$5.87758
1 KEI / CAD
C$1.39417
1 KEI / BDT
121.89459
1 KEI / NGN
1,602.23232
1 KEI / UAH
41.5242
1 KEI / VES
Bs71.213
1 KEI / PKR
Rs281.26126
1 KEI / KZT
518.34037
1 KEI / THB
฿33.58044
1 KEI / TWD
NT$32.47714
1 KEI / AED
د.إ3.68101
1 KEI / CHF
Fr0.81243
1 KEI / HKD
HK$7.77325
1 KEI / MAD
.د.م9.3279
1 KEI / MXN
$20.34084