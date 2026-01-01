Bugünkü KIGU Fiyatı

Bugünkü KIGU (KIGU) fiyatı $ 0,00054533 olup, son 24 saatte % 11,78 değişim gösterdi. Mevcut KIGU / USD dönüşüm oranı KIGU başına $ 0,00054533 şeklindedir.

KIGU, şu anda piyasa değeri açısından $ 39.874 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 73,00M KIGU şeklindedir. Son 24 saat içinde KIGU, $ 0,00053461 (en düşük) ile $ 0,0006202 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,155138 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00053461 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KIGU, son bir saatte -%1,39 ve son 7 günde -%19,01 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

KIGU (KIGU) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 39,87K$ 39,87K $ 39,87K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 39,87K$ 39,87K $ 39,87K Dolaşım Arzı 73,00M 73,00M 73,00M Toplam Arz 73.000.000,0 73.000.000,0 73.000.000,0

Şu anki KIGU piyasa değeri $ 39,87K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KIGU arzı 73,00M olup, toplam arzı 73000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 39,87K.