Bugünkü KIKICat Fiyatı

Bugünkü KIKICat (KIKI) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 3,27 değişim gösterdi. Mevcut KIKI / USD dönüşüm oranı KIKI başına -- şeklindedir.

KIKICat, şu anda piyasa değeri açısından $ 97.913 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,93M KIKI şeklindedir. Son 24 saat içinde KIKI, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,102855 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KIKI, son bir saatte -%0,01 ve son 7 günde -%10,15 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

KIKICat (KIKI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 97,91K$ 97,91K $ 97,91K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 97,91K$ 97,91K $ 97,91K Dolaşım Arzı 999,93M 999,93M 999,93M Toplam Arz 999.933.432,347327 999.933.432,347327 999.933.432,347327

