Bugünkü KIM Token (KIM) Fiyatı

Bugün için canlı KIM Token (KIM) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 355.42K USD. KIM / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.

KIM Token Anahtar Piyasa Performansı:

- 24 saatlik işlem hacmi -- USD

- Gün içindeki KIM Token fiyat değişimi +9.63%

- Dolaşımdaki arz: 1.00B USD.

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