Bugünkü KING MYCO Fiyatı

Bugünkü KING MYCO ($MYCO) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,35 değişim gösterdi. Mevcut $MYCO / USD dönüşüm oranı $MYCO başına -- şeklindedir.

KING MYCO, şu anda piyasa değeri açısından $ 78.146 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 924,16M $MYCO şeklindedir. Son 24 saat içinde $MYCO, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, $MYCO, son bir saatte +%0,56 ve son 7 günde +%5,27 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

KING MYCO ($MYCO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 78,15K$ 78,15K $ 78,15K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 78,15K$ 78,15K $ 78,15K Dolaşım Arzı 924,16M 924,16M 924,16M Toplam Arz 924.160.000,0 924.160.000,0 924.160.000,0

Şu anki KING MYCO piyasa değeri $ 78,15K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki $MYCO arzı 924,16M olup, toplam arzı 924160000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 78,15K.