Bugünkü Kintsu Staked Hype Fiyatı

Bugünkü Kintsu Staked Hype (SHYPE) fiyatı $ 25,27 olup, son 24 saatte % 2,30 değişim gösterdi. Mevcut SHYPE / USD dönüşüm oranı SHYPE başına $ 25,27 şeklindedir.

Kintsu Staked Hype, şu anda piyasa değeri açısından $ 93.872 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 3,72K SHYPE şeklindedir. Son 24 saat içinde SHYPE, $ 25,26 (en düşük) ile $ 25,86 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 53,2 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 22,18 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SHYPE, son bir saatte -%0,79 ve son 7 günde +%2,80 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Kintsu Staked Hype (SHYPE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 93,87K$ 93,87K $ 93,87K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 93,87K$ 93,87K $ 93,87K Dolaşım Arzı 3,72K 3,72K 3,72K Toplam Arz 3.715,139059573551 3.715,139059573551 3.715,139059573551

