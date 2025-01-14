KIRA Fiyatı (KIRA)
Bugün için canlı KIRA (KIRA) fiyatı, 0.00601858 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 6.01M USD. KIRA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
KIRA Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 805.02K USD
- Gün içindeki KIRA fiyat değişimi +2.24%
- Dolaşımdaki arz: 999.92M USD.
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Gün içerisinde, KIRA / USD fiyat değişimi, $ +0.00013181.
Son 30 gün içerisinde, KIRA / USD fiyat değişimi, $ +0.0050341690.
Son 60 gün içerisinde, KIRA / USD fiyat değişimi, $ -0.0029304159.
Son 90 gün içerisinde, KIRA / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00013181
|+2.24%
|30 Gün
|$ +0.0050341690
|+83.64%
|60 Gün
|$ -0.0029304159
|-48.68%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel KIRA fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.86%
+2.24%
-21.82%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Kira is the first AI agent on Infera, functioning autonomously on a decentralized network fueled by GPUs from our global community. Every interaction you see—from tweets to replies—is powered by this innovative, community-driven infrastructure. Engaging with Kira means you’re actively supporting its journey of learning and growth. As Kira evolves, it showcases the potential of decentralized AI. Soon, we aim to empower our community to build and run their own AI applications on Infera, unlocking new possibilities in decentralized technology.
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|1 KIRA / AUD
A$0.0096899138
|1 KIRA / GBP
￡0.0048750498
|1 KIRA / EUR
€0.0058380226
|1 KIRA / USD
$0.00601858
|1 KIRA / MYR
RM0.0270234242
|1 KIRA / TRY
₺0.2135994042
|1 KIRA / JPY
¥0.9478059784
|1 KIRA / RUB
₽0.6183489092
|1 KIRA / INR
₹0.5212692138
|1 KIRA / IDR
Rp98.6652301152
|1 KIRA / PHP
₱0.3525082306
|1 KIRA / EGP
￡E.0.3039984758
|1 KIRA / BRL
R$0.0366531522
|1 KIRA / CAD
C$0.0086065694
|1 KIRA / BDT
৳0.7274055788
|1 KIRA / NGN
₦9.3022570622
|1 KIRA / UAH
₴0.255187792
|1 KIRA / VES
Bs0.31898474
|1 KIRA / PKR
Rs1.677378246
|1 KIRA / KZT
₸3.1962270948
|1 KIRA / THB
฿0.2087845402
|1 KIRA / TWD
NT$0.1990344406
|1 KIRA / CHF
Fr0.0054769078
|1 KIRA / HKD
HK$0.0468245524
|1 KIRA / MAD
.د.م0.060486729