Bugünkü KitCoin Fiyatı

Bugünkü KitCoin (KITTY) fiyatı $ 0,0000128 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut KITTY / USD dönüşüm oranı KITTY başına $ 0,0000128 şeklindedir.

KitCoin, şu anda piyasa değeri açısından $ 10.225,87 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 799,11M KITTY şeklindedir. Son 24 saat içinde KITTY, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00004356 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001232 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KITTY, son bir saatte -- ve son 7 günde +%2,09 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

KitCoin (KITTY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 10,23K$ 10,23K $ 10,23K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 10,23K$ 10,23K $ 10,23K Dolaşım Arzı 799,11M 799,11M 799,11M Toplam Arz 799.113.589,4102188 799.113.589,4102188 799.113.589,4102188

Şu anki KitCoin piyasa değeri $ 10,23K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KITTY arzı 799,11M olup, toplam arzı 799113589.4102188. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 10,23K.