Bugünkü Klima Protocol K2 Fiyatı

Bugünkü Klima Protocol K2 (K2) fiyatı $ 0,075964 olup, son 24 saatte % 1,97 değişim gösterdi. Mevcut K2 / USD dönüşüm oranı K2 başına $ 0,075964 şeklindedir.

Klima Protocol K2, şu anda piyasa değeri açısından $ 531.795 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 7,00M K2 şeklindedir. Son 24 saat içinde K2, $ 0,073962 (en düşük) ile $ 0,076003 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,103337 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,064921 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, K2, son bir saatte -- ve son 7 günde +%0,36 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Klima Protocol K2 (K2) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 531,80K$ 531,80K $ 531,80K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,60M$ 7,60M $ 7,60M Dolaşım Arzı 7,00M 7,00M 7,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Klima Protocol K2 piyasa değeri $ 531,80K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki K2 arzı 7,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,60M.