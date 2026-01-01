Bugünkü KOLS Fiyatı

Bugünkü KOLS (KOLS) fiyatı $ 0,00013713 olup, son 24 saatte % 0,02 değişim gösterdi. Mevcut KOLS / USD dönüşüm oranı KOLS başına $ 0,00013713 şeklindedir.

KOLS, şu anda piyasa değeri açısından $ 137.127 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,99M KOLS şeklindedir. Son 24 saat içinde KOLS, $ 0,00013576 (en düşük) ile $ 0,0001378 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00095304 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00013114 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KOLS, son bir saatte -- ve son 7 günde +%3,05 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

KOLS (KOLS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 137,13K$ 137,13K $ 137,13K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 137,13K$ 137,13K $ 137,13K Dolaşım Arzı 999,99M 999,99M 999,99M Toplam Arz 999.990.551,010629 999.990.551,010629 999.990.551,010629

Şu anki KOLS piyasa değeri $ 137,13K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KOLS arzı 999,99M olup, toplam arzı 999990551.010629. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 137,13K.