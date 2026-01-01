Bugünkü kolscan Fiyatı

Bugünkü kolscan (KOLSCAN) fiyatı $ 0,00017329 olup, son 24 saatte % 1,09 değişim gösterdi. Mevcut KOLSCAN / USD dönüşüm oranı KOLSCAN başına $ 0,00017329 şeklindedir.

kolscan, şu anda piyasa değeri açısından $ 167.288 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 965,26M KOLSCAN şeklindedir. Son 24 saat içinde KOLSCAN, $ 0,00016991 (en düşük) ile $ 0,00017642 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0057757 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00016991 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KOLSCAN, son bir saatte -%0,02 ve son 7 günde -%1,17 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

kolscan (KOLSCAN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 167,29K$ 167,29K $ 167,29K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 167,29K$ 167,29K $ 167,29K Dolaşım Arzı 965,26M 965,26M 965,26M Toplam Arz 965.258.636,956029 965.258.636,956029 965.258.636,956029

