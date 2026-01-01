Bugünkü Kome Chan Fiyatı

Bugünkü Kome Chan (KOME) fiyatı $ 0,00000696 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut KOME / USD dönüşüm oranı KOME başına $ 0,00000696 şeklindedir.

Kome Chan, şu anda piyasa değeri açısından $ 6.964,66 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B KOME şeklindedir. Son 24 saat içinde KOME, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01605948 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000672 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KOME, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Kome Chan (KOME) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,96K$ 6,96K $ 6,96K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,96K$ 6,96K $ 6,96K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Kome Chan piyasa değeri $ 6,96K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KOME arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,96K.