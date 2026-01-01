Bugünkü KOMI Fiyatı

Bugünkü KOMI (KOMI) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,70 değişim gösterdi. Mevcut KOMI / USD dönüşüm oranı KOMI başına -- şeklindedir.

KOMI, şu anda piyasa değeri açısından $ 6.725,27 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 998,73M KOMI şeklindedir. Son 24 saat içinde KOMI, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KOMI, son bir saatte +%0,67 ve son 7 günde -%3,20 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

KOMI (KOMI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,73K$ 6,73K $ 6,73K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,73K$ 6,73K $ 6,73K Dolaşım Arzı 998,73M 998,73M 998,73M Toplam Arz 998.731.522,480914 998.731.522,480914 998.731.522,480914

Şu anki KOMI piyasa değeri $ 6,73K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KOMI arzı 998,73M olup, toplam arzı 998731522.480914. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,73K.