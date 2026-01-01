Bugünkü KONA Fiyatı

Bugünkü KONA (KONA) fiyatı $ 24,81 olup, son 24 saatte % 1,18 değişim gösterdi. Mevcut KONA / USD dönüşüm oranı KONA başına $ 24,81 şeklindedir.

KONA, şu anda piyasa değeri açısından $ 299.151 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 12,04K KONA şeklindedir. Son 24 saat içinde KONA, $ 24,05 (en düşük) ile $ 24,87 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 109,49 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 16,55 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KONA, son bir saatte -%0,01 ve son 7 günde +%17,23 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

KONA (KONA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 299,15K$ 299,15K $ 299,15K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 299,15K$ 299,15K $ 299,15K Dolaşım Arzı 12,04K 12,04K 12,04K Toplam Arz 12.043,73930441548 12.043,73930441548 12.043,73930441548

