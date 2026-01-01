Bugünkü Korico Fiyatı

Bugünkü Korico (KORICO) fiyatı $ 0,00000815 olup, son 24 saatte % 0,48 değişim gösterdi. Mevcut KORICO / USD dönüşüm oranı KORICO başına $ 0,00000815 şeklindedir.

Korico, şu anda piyasa değeri açısından $ 8.145,54 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B KORICO şeklindedir. Son 24 saat içinde KORICO, $ 0,00000789 (en düşük) ile $ 0,00001047 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00026546 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000554 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KORICO, son bir saatte +%0,07 ve son 7 günde +%3,43 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Korico (KORICO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 8,15K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,15K Dolaşım Arzı 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0

Şu anki Korico piyasa değeri $ 8,15K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KORICO arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8,15K.