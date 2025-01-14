Kotaro Fiyatı (KOTARO)
Bugün için canlı Kotaro (KOTARO) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 89.63K USD. KOTARO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Kotaro Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 235.48 USD
- Gün içindeki Kotaro fiyat değişimi -2.26%
- Dolaşımdaki arz: 999.93M USD.
MEXC'deki KOTARO / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, KOTARO fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Kotaro / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Kotaro / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Kotaro / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Kotaro / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-2.26%
|30 Gün
|$ 0
|-34.11%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Kotaro fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.77%
-2.26%
-22.31%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Kotaro is the irresistibly Otter that's capturing hearts across the Solana ecosystem. With his charming design and playful personality, Kotaro embodies the perfect blend of cuteness and character that makes him a standout figure in the Solana community. Whether he's sharing his positive vibes or simply spreading joy with his lovable design, Kotaro is more than just a character—he’s become a symbol of fun and creativity in the Solana space. With his bright eyes, fluffy appearance, and endearing quirks, Kotaro is the perfect companion for anyone who loves the combination of playful spirit and innovative design. If you’re looking for something cute and uplifting, Kotaro is sure to bring a smile to your face every time
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 KOTARO / AUD
A$--
|1 KOTARO / GBP
￡--
|1 KOTARO / EUR
€--
|1 KOTARO / USD
$--
|1 KOTARO / MYR
RM--
|1 KOTARO / TRY
₺--
|1 KOTARO / JPY
¥--
|1 KOTARO / RUB
₽--
|1 KOTARO / INR
₹--
|1 KOTARO / IDR
Rp--
|1 KOTARO / PHP
₱--
|1 KOTARO / EGP
￡E.--
|1 KOTARO / BRL
R$--
|1 KOTARO / CAD
C$--
|1 KOTARO / BDT
৳--
|1 KOTARO / NGN
₦--
|1 KOTARO / UAH
₴--
|1 KOTARO / VES
Bs--
|1 KOTARO / PKR
Rs--
|1 KOTARO / KZT
₸--
|1 KOTARO / THB
฿--
|1 KOTARO / TWD
NT$--
|1 KOTARO / CHF
Fr--
|1 KOTARO / HKD
HK$--
|1 KOTARO / MAD
.د.م--