KumaDex Token Fiyatı (DKUMA)
Bugün için canlı KumaDex Token (DKUMA) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 99.84K USD. DKUMA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
KumaDex Token Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 339.73 USD
- Gün içindeki KumaDex Token fiyat değişimi -2.83%
- Dolaşımdaki arz: 588.24M USD.
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Gün içerisinde, KumaDex Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, KumaDex Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, KumaDex Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, KumaDex Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-2.83%
|30 Gün
|$ 0
|-34.29%
|60 Gün
|$ 0
|+9.26%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel KumaDex Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-2.83%
-15.05%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Kuma empowers its community with utility tokens that give them a wide variety of benefits in the cryptocurrency ecosystem. Kuma’s offerings include a DEX, governance rights, farming, and vaults.These features ensure that the platform benefits all community members. The KumaDex platform utility and governance token dKUMA is built with a deflationary economic design. 50% of the platform trading fees will be allocated towards token buyback & burn in order to offset rewards token emission and increase scarcity of dKUMA.
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