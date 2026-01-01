Bugünkü Kumaneene Fiyatı

Bugünkü Kumaneene (KUMANEENE) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,66 değişim gösterdi. Mevcut KUMANEENE / USD dönüşüm oranı KUMANEENE başına -- şeklindedir.

Kumaneene, şu anda piyasa değeri açısından $ 22.364 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1.000,00T KUMANEENE şeklindedir. Son 24 saat içinde KUMANEENE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KUMANEENE, son bir saatte -%0,13 ve son 7 günde +%17,57 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Kumaneene (KUMANEENE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 22,36K$ 22,36K $ 22,36K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 22,36K$ 22,36K $ 22,36K Dolaşım Arzı 1.000,00T 1.000,00T 1.000,00T Toplam Arz 1,0e+15 1,0e+15 1,0e+15

Şu anki Kumaneene piyasa değeri $ 22,36K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KUMANEENE arzı 1.000,00T olup, toplam arzı 1.0e+15. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 22,36K.