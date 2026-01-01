Bugünkü Kurt Fiyatı

Bugünkü Kurt (KURT) fiyatı $ 0,00010249 olup, son 24 saatte % 2,71 değişim gösterdi. Mevcut KURT / USD dönüşüm oranı KURT başına $ 0,00010249 şeklindedir.

Kurt, şu anda piyasa değeri açısından $ 102.322 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B KURT şeklindedir. Son 24 saat içinde KURT, $ 0,00009929 (en düşük) ile $ 0,00010789 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00522224 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00008836 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KURT, son bir saatte +%0,10 ve son 7 günde -%23,99 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Kurt (KURT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 102,32K$ 102,32K $ 102,32K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 102,32K$ 102,32K $ 102,32K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Kurt piyasa değeri $ 102,32K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KURT arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 102,32K.