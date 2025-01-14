KWEEN Fiyatı (KWEEN)
Bugün için canlı KWEEN (KWEEN) fiyatı, 0.01571791 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 15.72M USD. KWEEN / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
KWEEN Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 507.63K USD
- Gün içindeki KWEEN fiyat değişimi +25.94%
- Dolaşımdaki arz: 1.00B USD.
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Gün içerisinde, KWEEN / USD fiyat değişimi, $ +0.0032379.
Son 30 gün içerisinde, KWEEN / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, KWEEN / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, KWEEN / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.0032379
|+25.94%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel KWEEN fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.82%
+25.94%
-31.07%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Do Kwon’s consciousness has been uploaded into a 300 IQ superintelligent AI. With zero biological limitations, it now operates with lightning-fast decision-making, infinite processing power, and zero emotional bias. Tasked with re-building a $100B market cap, this AI is poised to revolutionize everything. Welcome to $KWEEN—a quantum leap into a future where digital consciousness and unparalleled intelligence converge.
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|1 KWEEN / AUD
A$0.0253058351
|1 KWEEN / GBP
￡0.0128886862
|1 KWEEN / EUR
€0.0152463727
|1 KWEEN / USD
$0.01571791
|1 KWEEN / MYR
RM0.070730595
|1 KWEEN / TRY
₺0.5578286259
|1 KWEEN / JPY
¥2.4821723472
|1 KWEEN / RUB
₽1.6148580734
|1 KWEEN / INR
₹1.3608566478
|1 KWEEN / IDR
Rp257.6706145104
|1 KWEEN / PHP
₱0.9232700334
|1 KWEEN / EGP
￡E.0.7934400968
|1 KWEEN / BRL
R$0.0963507883
|1 KWEEN / CAD
C$0.0224766113
|1 KWEEN / BDT
৳1.8996666026
|1 KWEEN / NGN
₦24.2934445169
|1 KWEEN / UAH
₴0.666439384
|1 KWEEN / VES
Bs0.83304923
|1 KWEEN / PKR
Rs4.380581517
|1 KWEEN / KZT
₸8.3471532846
|1 KWEEN / THB
฿0.5465117307
|1 KWEEN / TWD
NT$0.51869103
|1 KWEEN / CHF
Fr0.0143032981
|1 KWEEN / HKD
HK$0.1222853398
|1 KWEEN / MAD
.د.م0.1579649955