Bugünkü Kwenta Fiyatı

Bugünkü Kwenta (KWENTA) fiyatı $ 7,17 olup, son 24 saatte % 0,29 değişim gösterdi. Mevcut KWENTA / USD dönüşüm oranı KWENTA başına $ 7,17 şeklindedir.

Kwenta, şu anda piyasa değeri açısından $ 3.797.329 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 532,38K KWENTA şeklindedir. Son 24 saat içinde KWENTA, $ 7,0 (en düşük) ile $ 7,29 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 790,99 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 6,36 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KWENTA, son bir saatte -%0,56 ve son 7 günde +%2,49 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Kwenta (KWENTA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,80M$ 3,80M $ 3,80M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,69M$ 5,69M $ 5,69M Dolaşım Arzı 532,38K 532,38K 532,38K Toplam Arz 797.713,826637721 797.713,826637721 797.713,826637721

