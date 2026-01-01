Bugünkü Kylo The Doge Fiyatı

Bugünkü Kylo The Doge (KYLO) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut KYLO / USD dönüşüm oranı KYLO başına -- şeklindedir.

Kylo The Doge, şu anda piyasa değeri açısından $ 15.830,89 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 420,69B KYLO şeklindedir. Son 24 saat içinde KYLO, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00003762 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KYLO, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Kylo The Doge (KYLO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 15,83K$ 15,83K $ 15,83K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 15,83K$ 15,83K $ 15,83K Dolaşım Arzı 420,69B 420,69B 420,69B Toplam Arz 420.690.000.000,0 420.690.000.000,0 420.690.000.000,0

Şu anki Kylo The Doge piyasa değeri $ 15,83K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KYLO arzı 420,69B olup, toplam arzı 420690000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 15,83K.