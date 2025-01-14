LA Fiyatı (LA)
Bugün için canlı LA (LA) fiyatı, 0.02503363 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.52M USD. LA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
LA Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 555.09 USD
- Gün içindeki LA fiyat değişimi +2.50%
- Dolaşımdaki arz: 60.68M USD.
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Gün içerisinde, LA / USD fiyat değişimi, $ +0.00061096.
Son 30 gün içerisinde, LA / USD fiyat değişimi, $ -0.0049228132.
Son 60 gün içerisinde, LA / USD fiyat değişimi, $ +0.0179829932.
Son 90 gün içerisinde, LA / USD fiyat değişimi, $ +0.006359731375406143.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00061096
|+2.50%
|30 Gün
|$ -0.0049228132
|-19.66%
|60 Gün
|$ +0.0179829932
|+71.84%
|90 Gün
|$ +0.006359731375406143
|+34.06%
En güncel LA fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+3.63%
+2.50%
-3.35%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
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|1 LA / EUR
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|1 LA / USD
$0.02503363
|1 LA / MYR
RM0.112651335
|1 LA / TRY
₺0.8881931924
|1 LA / JPY
¥3.9422960524
|1 LA / RUB
₽2.5719551462
|1 LA / INR
₹2.167912358
|1 LA / IDR
Rp410.3873113872
|1 LA / PHP
₱1.4662197091
|1 LA / EGP
￡E.1.2644486513
|1 LA / BRL
R$0.1524548067
|1 LA / CAD
C$0.0357980909
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