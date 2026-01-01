Bugünkü Lair Fiyatı

Bugünkü Lair (LAIR) fiyatı $ 0,00154891 olup, son 24 saatte % 2,00 değişim gösterdi. Mevcut LAIR / USD dönüşüm oranı LAIR başına $ 0,00154891 şeklindedir.

Lair, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.105.545 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 709,75M LAIR şeklindedir. Son 24 saat içinde LAIR, $ 0,00150046 (en düşük) ile $ 0,00157383 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,04308942 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00122961 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LAIR, son bir saatte -%0,69 ve son 7 günde +%24,12 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Lair (LAIR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,11M$ 1,11M $ 1,11M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,56M$ 1,56M $ 1,56M Dolaşım Arzı 709,75M 709,75M 709,75M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Lair piyasa değeri $ 1,11M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LAIR arzı 709,75M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,56M.