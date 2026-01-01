Bugünkü latenightonbase Fiyatı

Bugünkü latenightonbase (LATENIGHTONBASE) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 12,92 değişim gösterdi. Mevcut LATENIGHTONBASE / USD dönüşüm oranı LATENIGHTONBASE başına -- şeklindedir.

latenightonbase, şu anda piyasa değeri açısından $ 124.020 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,79M LATENIGHTONBASE şeklindedir. Son 24 saat içinde LATENIGHTONBASE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00118025 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LATENIGHTONBASE, son bir saatte -%2,38 ve son 7 günde -%44,36 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

latenightonbase (LATENIGHTONBASE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 124,02K$ 124,02K $ 124,02K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 124,02K$ 124,02K $ 124,02K Dolaşım Arzı 999,79M 999,79M 999,79M Toplam Arz 999.785.334,7050127 999.785.334,7050127 999.785.334,7050127

Şu anki latenightonbase piyasa değeri $ 124,02K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LATENIGHTONBASE arzı 999,79M olup, toplam arzı 999785334.7050127. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 124,02K.