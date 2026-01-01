Bugünkü Launch On Pump Fiyatı

Bugünkü Launch On Pump (LAUNCH) fiyatı $ 0,00003607 olup, son 24 saatte % 0,03 değişim gösterdi. Mevcut LAUNCH / USD dönüşüm oranı LAUNCH başına $ 0,00003607 şeklindedir.

Launch On Pump, şu anda piyasa değeri açısından $ 36.069 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,89M LAUNCH şeklindedir. Son 24 saat içinde LAUNCH, $ 0,00003565 (en düşük) ile $ 0,00003608 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00444 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00003298 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LAUNCH, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde +%4,35 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Launch On Pump (LAUNCH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 36,07K$ 36,07K $ 36,07K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 36,07K$ 36,07K $ 36,07K Dolaşım Arzı 999,89M 999,89M 999,89M Toplam Arz 999.889.454,83 999.889.454,83 999.889.454,83

Şu anki Launch On Pump piyasa değeri $ 36,07K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LAUNCH arzı 999,89M olup, toplam arzı 999889454.83. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 36,07K.